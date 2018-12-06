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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 118.500 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 118.500 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 650 puan altında, 118.500 seviyesinde dengelendi.

Dün 117.625 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi eden endeks kontratı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde, 119.150 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun, İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da tutuklanmasının ardından küresel piyasaların negatif seyrini sürdürdüğünü ifade ederek, konuyla ilgili ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Viyana'da başlayacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 175. olağan toplantısı ve yoğun veri akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 117.700 puanın destek, 120.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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