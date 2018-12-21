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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 115.500 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 115.500 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 115.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 115.500 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,88 düşüşle 115.925 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 puanın destek, 117.200 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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BISTVİOP
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