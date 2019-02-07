Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya Trabzon Bursa
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 130.700 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 130.700 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.625 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan altında, 130.700 seviyesinde dengelendi.

Dün, dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 130.900 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve Almanya'da sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.700 seviyesinin destek, 133.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1