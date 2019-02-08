VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 130.200 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 425 puan altında, 130.200 seviyesinde dengelendi.

Dün, dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 130.625 puandan tamamlamıştı.

Analistler, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ile risk iştahının azaldığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 129.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, olası yükselişlerde 131.500'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.