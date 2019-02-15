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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 129.400 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 129.400 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 375 puan altında, 129.400 seviyesinde dengelendi.

Dün 128.200-130.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 129.775 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

S&P'nin, Türkiye'nin "B+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 128.500 ve 127.200 seviyelerinin destek, 130.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.



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