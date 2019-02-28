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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 130.500 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 130.500 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan altında, 130.500 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,17 azalışla 130.825 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 131.400 ve 133.000 seviyelerinin direnç olarak güçlendiğini dile getiren analistler, 128.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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BISTVİOP
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