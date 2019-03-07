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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 131.400 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 değer kaybıyla 131.400 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 131.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan altında 131.400 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,64 azalışla 131.600 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.700 seviyesinin direnç, 130.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTVİOP
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