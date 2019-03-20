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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 133.000 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 133.000 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında, 133.000 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,26 artışla 133.225 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 133.000'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 135.200 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 130.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

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BISTVİOP
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