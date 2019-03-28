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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 122.300 puandan başladı. Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük...

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 122.300 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 122.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 122.300 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı seyrini sürdüren ve düşüşünü üst üste 6'ıncı işlem gününe taşıyan endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,68 değer kaybıyla 123.050 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 121.500 puanın destek, 125.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTVİOP
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