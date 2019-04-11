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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- Nisan vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 123.400 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 123,400 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 123.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan altında 123.400 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kaybıyla 123.600 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 seviyesinin direnç, 122.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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