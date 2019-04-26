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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- Nisan vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 117.300 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 117.300 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan altında, 117.300 seviyesinde dengelendi.

Dün düşüş eğilimini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,53 değer kaybıyla 117.575 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın döviz kurlarındaki yükselişin sürmesinin, pay piyasası ve vadeli endeks kontratlarını negatif etkilediğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 117.000 ve 115.000 seviyelerinin destek, 119.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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