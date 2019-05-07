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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 116.300 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 1,9 düşüşle 116.300 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 115.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1,9 altında, 116.300 seviyesinde dengelendi.

Dün azalan küresel risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 118.575 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma akşamı yaptığı açıklamaların ardından ticaret savaşı endişelerinin arttığını, buna bağlı olarak küresel piyasalarda etkili olan negatif seyrin bugün de devam ettiğini söyledi.

Yurt içinde seçim süreci nedeniyle siyasi gelişmelerin yeniden gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 115.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTPiyasalarVİOP
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