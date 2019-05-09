VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 116.300 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 375 puan altında, 116.300 seviyesinde dengelendi.

Dün azalan küresel risk iştahı ile 115.550 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının büyük bir kısmını telafi ederek günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 116.675 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında bugün tekrar başlaması beklenen ticaret müzakereleri ile ABD-İran geriliminin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Taraflardan gelebilecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 115.000 seviyesinin destek, 119.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.





