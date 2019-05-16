VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 111.700 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 111.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan altında, 111.700 seviyesinde dengelendi.

Dün 110.100 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü, yüzde 0,75 değer kaybıyla 111.950 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak konut satışları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in saat 11.00'de gerçekleştireceği gelişen piyasalara ilişkin zirvesinin takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de konut başlangıçlarının veri takviminde öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 110.000 seviyesinin destek, 113.000 ve 114.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.