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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 110.700 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 110.700 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 110.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 600 puan altında, 110.700 seviyesinde dengelendi.

Dün 113.000 puanın üzerini test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kaybıyla 111.300 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, artan ticaret savaşı endişeleri nedeniyle ABD ve Çin'den gelen açıklamaların yatırımcıların odağında yer almaya devam ettiğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 110.000 puanın önemli destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 113.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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BISTVİOP
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