VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 106.400 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 106.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 575 puan altında,106.400 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı seyrini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 azalışla 106.975 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışı ile Avrupa Merkez Bankasının toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi.

Artan ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda satış baskısının sürdüğünü kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 105.500 puanın destek, 109.200 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

