Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Bursa Trabzon
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim
Hedef 'sıfır karbon'
Hedef 'sıfır karbon'
Köylüler "domalan" peşinde
Köylüler "domalan" peşinde
Sanat “blokzincire“ taşınıyor
Sanat 'blokzincir'de
THY işe alıyor
10 bin kişiyi işe alacak

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 106.400 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 106.400 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 106.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 575 puan altında,106.400 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı seyrini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 azalışla 106.975 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışı ile Avrupa Merkez Bankasının toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi.

Artan ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda satış baskısının sürdüğünü kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 105.500 puanın destek, 109.200 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5