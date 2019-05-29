VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 110.000 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 109.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 550 puan altında, 110.000 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre 1,94 artışla 110.550 puandan tamamladı.

Analistler, dün Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Emeklilik Yatırım Fonları'na ilişkin düzenlemesinin ardından bugün de devlet katkısının yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, fonlardan gelecek alımların spot ve vadeli işlem piyasaları için pozitif olduğunu ancak dünya borsalarındaki düşüşlerin açılışta yurt içinde de etkisi bulunduğunu kaydetti.

SPK'nın dünkü düzenlemesi ile standart fonların yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirilmesinin ardından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, devlet katkısının yüzde 10'unun da Borsa İstanbul'da değerlendirileceği düzenlemesi yapıldı.

Dün ve bugünkü düzenlemelerle fonların, yaklaşık 1 milyar lira tutarında hisse senedi alımı yapmaları gerektiğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 111.200 ve 112.500 seviyelerinin direnç, 109.500 ve 108.200'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.