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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.125, en yüksek 119.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesi olan 119.200'de dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.125, en yüksek 119.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesi olan 119.200'de dengelendi.

Dün artan küresel risk iştahına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla, 119.200 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gündemi meşgul ettiğini bildirdi.

Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan 120.000 ve 121.200 seviyelerinin direnç, 117.500'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

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