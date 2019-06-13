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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 115.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 116.100'de dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,9 düşüşle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 115.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.025 puan altında 116.100 seviyesinde dengelendi.

Dün 116.800-118.800 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanış seviyesi olan 117.125 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 120.000 seviyesinin direnç, 115.500'in destek konumunda olduğunu söyledi.

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