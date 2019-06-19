Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Ferrero dünya
Buğday bu yıl erken olgunlaştı
Bu yıl erken olgunlaştı
AB'den arıcılığa mali destek
AB'den arıcılığa destek
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.850 puanı görmesinin ardından 118.000'de dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,65 düşüşle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.850 puana kadar gerilemesinin ardından önceki kapanışın 775 puan altında, 118.000 seviyesinde dengelendi.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin daha fazla faiz indirimi ve parasal genişlemeye işaret eden açıklamaları ve genele yayılan alışların etkisiyle 118.850 seviyesine yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 118.775 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışı haber akışı kaynaklı fiyatlamaların ağırlık kazanacağını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı metninde kullanılacak dilin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklendiğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratı için 118.900 puanın direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 118.000 puanın altına inilmesi durumunda ise 117.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5