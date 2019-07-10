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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 125.300 puandan başladı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük...

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 125.300 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.275 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında, 125.300 puanda dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,78 azalışla 125.525 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden "endişe duyduğunu" bildirmesinin ardından Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği arasındaki diplomatik ilişkilerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bugün Kongre'de yapacağı sunum ve Fed'in haziran ayı toplantısına ilişkin tutanakların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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