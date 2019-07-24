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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

- Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 132.500 puandan açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 132.500 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.400, en yüksek 132.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan altında, 132.500 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 artışla 132.625 puandan tamamladı.

Analistler, dün akşam ABD'de Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörler arasında gerçekleştirilen Türkiye ile ilgili toplantıya ilişkin açıklama ve gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray muhabirlerinin geçtiği basın bildirimlerine göre, Trump'ın senatörlerle bir saati aşkın süre görüştüğü ve Türkiye'ye ilişkin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) bağlamındaki muhtemel yaptırımların değerlendirildiği kaydedildi.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 seviyesinin direnç, 130.000 ve 128.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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