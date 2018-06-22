VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 116.400 puandan başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen üzerinde, 116.400 seviyesinde dengelendi.
Dün 115.500-117.000 bandı içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 116.350 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, 114.300 seviyesinin destek, 117.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.