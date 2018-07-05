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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yatay seyirle 122.500 puandan açıldı.Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.600 puanı görmesinin...

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yatay seyirle 122.500 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen üzerinde, 122.500 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 122.425 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat dışı endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.000 puanın destek, 122.500 ve 123.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTVİOP
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