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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yüzde 0,04 artışla 116.200 puandan açıldı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.475...

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yüzde 0,04 artışla 116.200 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 200 puan üzerinde 116.350 seviyesinde dengelendi.

Dün dünya borsalarındaki negatif seyre karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 116.000 seviyesini gören endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 116.150 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, hafta sonu gerçekleştirilecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Toplantısı" öncesinde dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 117.000 seviyesinin direnç, 113.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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