Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon spor Eto Hanzade Doğan Boyner
Ekmeğe zam
Ekmeğe zam
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yatay seyirle 118.250 puandan açıldı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.500, en düşük...

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yatay seyirle 118.250 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.500, en düşük 117.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen altında, 118.250 seviyesinde dengelendi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 120.900 puanı test eden endeks kontratı, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,73 azalışla 118.350 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.900 seviyesinin direnç, 118.200 ve 117.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5