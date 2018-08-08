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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yatay seyirle 119.900 puandan açıldı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.950, en düşük...

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yatay seyirle 119.900 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.950, en düşük 119.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, 120.350 puana kadar çıkmasının ardından, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,46 artışla 119.900 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomasi trafiğinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan endeks kontratında 116.500 ve 115.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 120.500 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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BISTVİOP
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