VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 124.200 puandan başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen üzerinde, 124.200 seviyesinde dengelendi.
Dün düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,16 artışla 124.150 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, Avrupa'da Üretici Fiyat Endeksi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, ABD’de ise JOLTS açık işsiz sayısı verilerinin takip edileceğini belirtiyor.
Piyasaların gündemindeki ABD ara seçimlerine ilişkin sonuçların yarın sabahın ilk saatlerinde alınmaya başlanacağını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 125.200 seviyesinin direnç, 120.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.