VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 116.700 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.025 puanı görmesinin ardından 116.600-116.800 dar bandında dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,62 azalışla 116.700 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.000 puanın destek, 118.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



