Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa dünya food istanbul
Renault'da yeni atama
Renault'da yeni atama
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

- VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 131.400 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 131.400 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.525 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan üzerinde, 131.400 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 artışla 131.300 puandan kapatmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) profesyonel tahminciler anketi ile Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 seviyesinin üzerinde yeni hedefin 133.000 direnci olacağını kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1