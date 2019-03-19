Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin dünya Trabzon Soner Metin
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı
Küba'da değişim yaptı
Küba'da değişim yaptı
Ezberler bozulacak
Ezberler bozulacak

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

- VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 132.900 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 132.900 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 132.900 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,35 artışla 132.875 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri ve Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihaleleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 ve 135.200 seviyelerinin direnç, 130.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5