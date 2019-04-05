Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin LOCARD
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

- Nisan vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 127.000 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 127.000 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 126.525, en yüksek 127.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 127.000 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağılıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,16 değer kazancıyla 126.975 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, tarım dışı istihdamın 177 bin artması, işsizliğin ise yüzde 3,8'de kalmasının beklendiğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 128.200 seviyesinin direnç olarak öne çıktığına değinen analistler, 124.200'ün destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5