Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya kalp Bilsan
Engellilere köprü olacak
Engellilere köprü olacak
100'ün üzerinde eleman aldı
100'ün üzerinde istihdam
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta
Seçim onlara yaradı
Seçim onlara yaradı
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

- Nisan vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 124.750 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 124.750 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 124.750 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 değer kazancıyla 124.800 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı reform paketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u bugün saat 11.00'de İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak.

Açıklanacak reformlara ilişkin detayların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 seviyesinin direnç, 122.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5