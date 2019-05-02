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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 121.900 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 121.900 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.025, en düşük 121.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 121.900 seviyesinde dengelendi.

Salı günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazancıyla 121.825 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.000 puanın destek, 122.500 ve 123.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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