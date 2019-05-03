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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 119.800 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 119.800 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.900, en düşük 119.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 119.800 seviyesinde dengelendi.

Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki düşüş eğiliminin devam etmesi ve dünya borsalarındaki negatif seyir ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,68 değer kaybıyla 119.775 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 120.000 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüş eğiliminin sürebileceğine dikkati çeken analistler, 122.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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