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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

- Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 116.700 seviyesinde dengelendi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 116.700 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.500, en yüksek 116.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 116.700 seviyesinde dengelendi.

Dün azalan küresel risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,52 değer kaybıyla 116.775 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e gümrük tarifelerinin cuma günü artırılacağı açıklamasının ardından dünya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirterek, Çin Ticaret Bakanlığı heyeti ile ABD yetkilileri arasında yarın başlaması beklenen müzakerelerin, piyasaların odağına yerleştiğini ifade etti.

Yurt içinde seçim süreci nedeniyle siyasi gelişmelerin yeniden gündemi meşgul ettiğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 115.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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BISTPiyasalarVİOP
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