VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 112.800 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 112.875, en düşük 112.400 puanı görmesinin ardından 112.800 seviyesinde dengelendi.

Dün beklentilerden iyi gelen sanayi üretimi verileri ve güçlenen tepki alımları ile yükselişe geçen endeks kontratı, günü yüzde 1,71 değer kazancıyla 112.800 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 110.000 seviyesinin destek, 113.000 ve 114.500 seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini söyledi.