VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 127.900, en düşük 127.650 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesi olan 127.800 puanda dengelendi.

Dün 126.125 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, günü yüzde 0,82 azalışla 127.800 puandan tamamladı.

Analistler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının ardından piyasalarda jeopolitik risk algısının arttığını belirterek, dünya borsalarında negatif bir seyir izlendiğini dile getirdi.



Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratı için 127.000 ve 126.000 seviyelerinin destek, 128.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.