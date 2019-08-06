Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul Ahmet Dursun Şahin elektrik faturaları İstanbul Başakşehir
Taze incir Uzak Doğu'ya “uçacak“
Uzak Doğu'ya uçuyor
ECB'den zayıf küresel ticaret uyarısı
Zayıf küresel ticaret uyarısı
Çekya'da zafer Marquez'in
Çekya'da zafer Marquez'in
Tarımda 4.3 milyarlık batık
4.3 milyarlık batık
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları buldu!

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

- Ağustos vadeli endeks kontratı 125.500 puandan açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 125.500 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.250, en yüksek 125.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 125.500 puandan işlem görüyor.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki sert düşüşlerin etkisiyle gerileyen endeks kontratı, günü yüzde 0,79 azalışla 125.450 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Hazine Bakanlığının Çin'i resmen "döviz manipülatörü" olarak ilan etmesi ve Çin'in ABD'nin yeni gümrük vergilerine misilleme olarak ABD'den tarım ithalatını durdurmasının piyasalarda risk iştahının düşmesine neden olduğunu bildirdi.

Azalan risk iştahı ile yatırımcıların güvenli liman olarak değerlendirilen gelişmiş ülke tahvilleri ve altına yöneldiğini ifade eden analistler, konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.000 seviyesinin destek, 127.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5