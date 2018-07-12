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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 116.200 puandan açıldı. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 116.200 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 600 puan üzerinde, 116.200 seviyesinde dengelendi.

Dün gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 4,76 azalışla 115.600 puandan tamamlamıştı.

Analistler, düşüş eğilimindeki ham petrol fiyatlarının Türk lirası varlıkları pozitif etkilemesinin beklenebileceğini kaydederek, endeks kontratında iki günlük sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarının gücünün yön üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan endeks kontratında 114.600 ve 113.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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BISTVİOP
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