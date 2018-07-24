VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,3 artışla 119.750 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 275 puan üzerinde, 119.750 seviyesinde dengelendi.

Yaklaşık bir haftadır yükseliş trendinde bulunan endeks kontratı, dün gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 120.000 seviyesini test etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 119.475 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ile temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksinin piyasaların odağında yer alacağını belirterek, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 118.000 seviyesinin destek konumuna geldiğine işaret eden analistler, 120.000 puanın üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda ise 122.400 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.