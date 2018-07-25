VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,2 artışla 115.450 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 425 puan üzerinde, 115.625 seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararı öncesi 120.375 puana kadar yükselen endeks kontratı, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından 114.900 puana geriledi ve günü yüzde 3,6 düşüşle 115.200 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 114.500 seviyesinin destek konumunda olacağını ifade eden analistler, 117.600 ve 118.200 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.