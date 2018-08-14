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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 2 yükselişle 117.300 puandan açıldı.Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.150...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 2 yükselişle 117.300 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.275 puan üzerinde, 117.300 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,85 azalışla 115.025 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde tarım Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 114.900 puanın destek, 123.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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BISTVİOP
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