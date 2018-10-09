Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 121.600 puandan başladı. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.725...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 121.600 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 275 puan üzerinde, 121.600 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,98 artışla 121.325 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 121.700 seviyesinin önemli direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 117.200 puanın da destek konumuna geldiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTVİOP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1