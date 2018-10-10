VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 değer kazancıyla 122.600 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 375 puan üzerinde, 122.600 seviyesinde dengelendi.
Dün, önceki günkü yükseliş eğilimini devam ettiren endeks kontratı, yüzde 0,74 artışla 122.225 puandan kapandı.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 123.200 seviyesinin direnç, 120.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.