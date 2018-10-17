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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yüzde 0,7 değer kazancıyla 125.000 puana yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 artışla 125.000 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 125.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 825 puan üzerinde, 125.000 seviyesinde dengelendi.

Dün gün içinde 124.675 puana kadar çıkan endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 124.175 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve başlayacak olan Avrupa Birliği liderler zirvesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.500 puanın direnç, 122.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTVİOP
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