VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün son işlem günü olan ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,3 artışla 112.950 puandan güne başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 113.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 375 puan üzerinde, 112.950 seviyesinde dengelenirken, yarından itibaren en yakın vade olarak işlem görecek aralık vadeli endeks kontratı ise 117.100 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izlenen endeks vadelilerinde, ekim vadeli kontrat, günü yüzde 0,60 azalışla 112.575 puandan tamamlarken, aralık vadeli kontrat ise 116.650 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, yurt içi ve dışındaki yoğun veri akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.