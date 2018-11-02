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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yüzde 0,5 değer kazanarak 120.000 puana yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,5 artışla 120.000 puandan güne başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 550 puan üzerinde, 120.000 seviyesinde dengelendi.

Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,16 artışla 119.450 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiği haberlerinin yatırımcıların risk iştahını artırdığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump’ın telefon görüşmesinin de döviz kurlarındaki düşüşe ve pay piyasalarındaki yükselişe ivme kazandırdığını söyledi.

Bugün Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de ekim ayı istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 122.000 ve 122.500 seviyelerinin direnç, 118.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.

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BISTVİOP
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