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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 123.800 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 artışla 123.800 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 350 puan üzerinde, 123.800 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,84 artışla 123.450 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Almanya'da dış ticaret verileri ile saat 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.200 seviyesinin direnç, 120.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Fed'in bugün faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 2,00-2,25 aralığında sabit tutması bekleniyor.


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