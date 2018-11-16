Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Seren Yüce hüseyin akan
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu
Sanayi üretimi düştü
Sanayi üretimi düştü
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

- VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 120.700 seviyesinden açıldı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 artışla 120.700 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 575 puan üzerinde, 120.700 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,58 azalışla 120.125 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ve ABD'de açıklanacak sanayi üretimi ile Avro Bölgesi enflasyon rakamlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 puanın destek, 121.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1